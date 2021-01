live DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Monaco, Brest e Strasburgo

vedi letture

PREMI F5 per aggiornare la diretta

20.50 Finiscono le gare delle 19 in Ligue 1: successi per Monaco, Brest e Strasburgo, pari tra Nantes e Rennes e tra Metz e Bordeaux.

Nantes-Rennes 0-0

1' Si parte!

17' Kolo Muani conclude a rete, ma il suo tiro viene parato!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

65' Regge l'equilibrio

FINALE

Lorient-Monaco 2-5

1' Si parte!

4' Subito pericolosa la squadra di casa, attento Mannone.

7' GOOOL MONACO!!! DISASI Vantaggio dei monegaschi, ma difesa dei padroni di casa decisamente rivedibile: tutto facile per il difensore al terzo gol stagionale!

20' Gol annullato al Lorient che sta aumentando la pressione.

30' GOOOL LORIENT!! PAREGGIA MOFFI! Errore difensivo del Monaco, tutto facile per l'attaccante che batte Mannone!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

47' Cartellino rosso per Delaplace: serata da incubo per il difensore, prima l'errore sul gol del Monaco, adesso l'espulsione per fallo da ultimo uomo su Martins.

64' GOOOOL MONACO! SEGNA GOLOVIN! Splendido tiro a giro dell'attaccante russo appena entrato! Vantaggio dei monegaschi!

66' PAREGGIA IL LORIENT! SEGNA GRAVILLON! Mannone non trattiene, il difensore, ex Inter, si fa trovare pronto e mette dentro!

67' GOOOOL MONACO!!! SEGNA VOLLAND! Che gara! Colpo di testa del tedesco, errore di Gravillon, colpo di testa e palla in rete!

78' GOOOL MONACO!!! LA CHIUDE DIOP! Poker dei monegaschi!

90' MANITA DEL MONICO! SEGNA MARIPAN! Arriva anche il quinto gol del Monaco!

FINALE

Metz-Bordeaux 0-0

1' Si parte!

5' Ci prova il Bordeaux! Adli tira, palla fuori!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

65' Gara equilibrata, senza grandi sussulti.

FINALE

Brest-Nizza 2-0

1' Si parte!

7' Attacca il Nizza, il Brest si difende con ordine.

18' Ci prova Schneiderlin, palla fuori!

23' GOOOL BREST!!! SEGNA HONORAT! Vantaggio dei padroni di casa!

28' RADDOPPIO BREST! SEGNA MOUNIE!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

65' Poco da segnalare, fin qui, il Brest gestisce.

FINALE

Strasburgo-Nimes 5-0

1' Si parte!

20' Succede poco, le due squadre si affrontano senza affondare il colpo.

37' GOOOL STRASBURGO! SEGNA AJORQUE! Vantaggio dei padroni di casa che finalizza una bella azione di contropiede.

39' GOOL STRASBURGO! RADDOPPIA DIALLO! Uno-due dello Strasburgo con Diallo su assist di Aholou!

45' TRIS STRASBURGO! LALA SU RIGORE! Dilagano i padroni di casa che vanno a segno su rigore!

FINE PRIMO TEMPO

46' Si riparte!

51' DILAGA LO STRASBURGO! SEGNA AJORQUE! Un gol e un assist per il giocatore di casa!

90' GOOOOOOL STRASBURGO!!! SEGNA WARIS! Dal dischetto si chiude la gara!

FINALE

18.54 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Nantes-Rennes

Lorient-Monaco

Metz Bordeaux

Brest-Nizza

Strasburgo-Nimes

18.45 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Andrea Carlino! Tra poco seguiremo in diretta il campionato francese con le partite delle 19!