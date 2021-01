Liverpool, Klopp dopo il ko col Southampton: "Inizio deludente, dovevamo fare molto meglio"

Nel monday night di Premier League il Liverpool cade al St Mary’s Stadium. Il manager dei Reds Jurgen Klopp analizza la sconfitta di misura contro il Southampton: “Congratulazioni a loro, si sono meritati questa vittoria. Sono deluso dal nostro approccio alla partita, di come abbiamo giocato, perdendo troppi palloni. Avremmo dovuto fare molto meglio. Loro hanno lavorato bene e le nostre decisioni non sono state buone. É così quando non hai slancio. Dovevamo costruire molte più occasioni, i miei sono giocatori eccezionali ma stasera non erano pronti dall’inizio”.