Man City campione, Klopp: "Guardiola ha la ricetta per vincere, ma batterlo non è impossibile"

Tra i tanti messaggi di congratulazioni nei confronti del Manchester City campione d'Inghilterra, in queste ore è arrivato anche quello di Jurgen Klopp. Queste le dichiarazioni del tecnico del Liverpool: "Il City ha fatto qualcosa di grandioso, ho anche mandato un messaggio a Guardiola e Gundogan per congratularmi. Questo è stato un anno difficile per tutto il mondo, anche per il calcio, e quello che i Citizens sono riusciti a fare è stato unico. Hanno vinto 5 titoli in 10 anni, questo è quello che ottieni unendo disponibilità economiche e conoscenza del calcio. Il City oggi ha giocatori fortissimi, che sono allenati dal miglior tecnico al mondo. Questa è la ricetta giusta. Giocare contro di loro è sempre una grande esperienza, una sfida calcistica immensa. Batterli è possibile, ma bisogna essere perfetti. In passato ci siamo riusciti, ma non questa stagione".

Guarda tutte le parole di Klopp nel video in calce!