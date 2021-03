Man City, niente nazionale per chi al rientro nel Regno Unito dovrà osservare la quarantena

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in merito alla pausa per lasciar spazio alle nazionali e sui suoi giocatori ha precisato che non voleranno se al ritorno in Inghilterra saranno costretti alla quarantena: "Non ha senso andare in nazionale e poi non poter giocare per dieci giorni. Lavoriamo qui tutto l'anno spendendo tempo e denaro. Spendiamo molto tempo, impegno, denaro da investire in questo. Far perdere tempo a sei-sette giocatori in questo momento della stagione non ha senso".