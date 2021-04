Man United, Maguire: "Abbiamo controllato la gara, mancata incisività in avanti"

Le parole di Maguire dopo Leeds-Manchester United 0-0.

Il centrale del Manchester United Harry Maguire ha commentato ai microfoni di Sky lo 0-0 sul campo del Leeds.

Come valuti questa partita?

“Un pareggio, al termina di una gara che abbiamo controllato senza riuscire a punirli. Abbiamo creato alcune buone opportunità per segnare, ma non è stato abbastanza”.

La loro marcatura a uomo vi ha soffocati?

“Sapevamo che avrebbero giocato così, soprattutto essendo in casa. Il primo tempo è stato difficile, anche se abbiamo cercato di sfruttare qualche loro errore. A livello difensivo siamo stati molto solidi, mentre in avanti non abbiamo trovato sufficiente incisività”.

E’ stata una partita un po’ frammentaria?

“Credo che il ritmo ci fosse, entrambe le squadre hanno giocato nel modo giusto. Ci è mancata qualità, soprattutto nella trequarti avversaria. Non siamo riusciti a mettere la palla dentro, né da palla in attiva né con una delle nostre azioni offensive. Penso che avessimo il controllo della partita, ma senza creare abbastanza”.