Man United, Solskjaer: "Contenti del contributo di Pogba, sta diventando sempre più forte"

Dopo il 2-1 rifilato all'Aston Villa, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha elogiato Paul Pogba che sta migliorando gara dopo gara: "Paul sta entrando sempre più in forma e sta diventando più forte. Ci sono voluti forse 25 minuti per entrare in partita, ma una volta che è partito ha fatto la differenza per noi. Siamo contenti del suo contributo".