Man United, tra le richieste di Sancho c'è anche la maglia numero 7. Cavani costretto a cambiare

Jadon Sancho sarà il nuovo 7 del Manchester United. Come riporta Metro, ci sarebbe anche questo speciale numero di maglia tra le richieste dell'esterno offensivo inglese ai Red Devils. In uscita dal Borussia Dortmund per una cifra intorno agli 85 milioni di euro, il classe 2000 - se tutto andrà secondo i piani - vestirà così una casacca storica a Old Trafford, costringendo El Matador Edinson Cavani a cambiare numero.