Manchester City, Guardiola chiude ad Haaland: “A queste cifre non compreremo nessuno”

“Non so cosa succederà, ma a questi pressi non compreremo nessun attaccante. Non possiamo permettercelo perché dobbiamo stare attenti ai bilanci come tutte le società in questo periodo. In questo momento ci sono più possibilità che non arrivi nessuno”. Così il tecnico del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa ha parlato delle voci che vogliono il club inglese sulle tracce di Erling Haaland del Borussia Dortmund. Poi il catalano si concentra sul campionato: “Vincendo conto il Leicester saremmo più vicini al titolo, ma ogni gara successiva diventerebbe una sorta di finale. Formazione? Vedremo come torneranno i giocatori dagli impegni con le Nazionali, ma schiererà la formazione migliore per vincere senza pensare al Borussia Dortmund. A quella gara ci penserò dopo questa sfida”.