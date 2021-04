Manchester City, Guardiola: "Dortmund? Vogliamo imporre il nostro gioco per vincere la partita"

vedi letture

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Borussia Dortmund, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si parte con la bella notizia del ritorno dei tifosi (almeno in parte) allo stadio per la finale di Carabao Cup: "È il primo passo, è senza dubbio una buona notizia. La speranza è che in futuro si possa tornare alla normalità, ma allo stesso tempo dobbiamo seguire le indicazioni del governo e degli scienziati".

Dalla Carabao alla Champions

"È un piacere per noi essere qui. Siamo matematicamente qualificati alla prossima edizione, quindi il prossimo anno saremo di nuovo qui a lottare".

La gara col Dortmund?

"Ci siamo allenati bene, non vediamo l'ora di scendere in campo. All'andata abbiamo avuto un risultato favorevole, ma anche domani giocheremo per vincere. Non è importante quello che succede all'andata, se hai una possibilità al ritorno. La nostra idea è quella di giocare nel miglior modo possibile, senza dare la sensazione di voler difendere il risultato dell'andata. Vogliamo imporre il nostro gioco per vincere la partita".

Anche l'anno prossimo il City sarà in Champions

"Siamo i primi qualificati per la prossima Champions League. Per 11 anni di fila saremo in Champions, nessuna squadra di Premier League ci era mai riuscita. È fantastico".