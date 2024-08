Ufficiale Marcelino, addio all'algerino Mandi: lascia il Villarreal a parametro zero

"Villarreal e Aissa Mandi hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto del centrale algerino. Il club vi ringrazia per la professionalità durante le sue tre stagioni al club e vi augura buona fortuna per il futuro": con questo annuncio il club iberico ha reso noto la risoluzione contrattuale del terzino algerino, con il tecnico Macelino che dunque vede salutare un giocatore che nella passata stagione ha giocato 22 volte fra campionato e coppe, complici alcune panchine ed anche alcuni stop per infortunio.

Nelle scorse settimane per il suo futuro si era parlato di rumors dall'Arabia Saudita e dalla Francia: ora Mandi è libero di scegliere la propria destinazione da free agent.