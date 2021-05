Marcia indietro di Löw: il CT chiama Muller, convocazione in vista dopo più di 2 anni

Joachim Löw ha fatto marcia indietro e ha deciso di richiamare in Nazionale Thomas Muller, escluso nel 2019 insieme a Jerome Boateng e Mats Hummels nel processo che avrebbe dovuto portare al ringiovanimento della selezione tedesca. Il CT, però, sarebbe tornato sui propri passi e avrebbe chiamato personalmente il totem del Bayern Monaco per comunicargli l'intenzione di convocarlo per l'Europeo. A riportarlo è la Bild. In Germania sono quindi sicuri: Muller tornerà a giocare con la Nazionale 30 mesi dopo l'ultima volta: era il 19 novembre 2018 e la Mannschaft pareggiò per 2-2 contro l'Olanda. Nelle ultime due stagioni, ha segnato 29 reti e fornito 48 assist.