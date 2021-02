Mbappè e i 10 gol nella fase ad eliminazione diretta della Champions: superato Zidane

Kylian Mbappé è il terzo calciatore francese ad aver segnato più gol nella fase eliminatoria diretta della Champions League. Con la tripletta segnata ieri al Barcellona, che gli ha permesso di raggiungere le 10 marcature in questa fase, il calciatore del PSG ha superato un mostro sacro come Zidane, autore di 8 gol. Adesso ha nel mirino un altro campione come Henry, fermo a 12 e proverà anche a dare l'assalto a Benzema, autore di 18 gol ma ancora in attività.