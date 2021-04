Mbappé e il suo ego: "Nella mia testa mi dico sempre che sono migliore di Messi e CR7"

Intervistato da RMC Sport, Kylian Mbappé parla del suo rapporto con l'ego: "Ogni volta che entro in campo mi dico sempre che sono il migliore eppure ho giocato su campi dove c'erano Messi e Cristiano. Sono giocatori migliori di me, hanno fatto un miliardo di cose in più di me. Ma nella mia testa mi dico sempre che sono il migliore perché così non ti dai limiti e cerchi di dare il meglio di te stesso. Certo, a volte le persone non capiscono perché penso che possa esserci anche questa barriera che si crea in relazione a questo argomento, dove non si spiega veramente cosa sia l'ego ".

Mbappé risponde inoltre a chi lo accusa di avere un atteggiamento non sempre positivo, troppo da primadonna: "Per le persone, l'ego è semplicemente non far battere un rigore a un compagno di squadra, avere uno stipendio migliore del giocatore della squadra rivale. Non è solo questo, è anche nella preparazione. È qualcosa di personale, superare se stessi, è ben al di là di questa cosa superficiale del dire 'io io, io io'".