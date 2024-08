Ufficiale Meupiyou si mette in gioco: prima volta in Premier, firma 5 anni col Wolverhampton

Per Bastien Meupiyou è tempo di levare le tende dal Nantes (dove ha mosso i primi passi ed è cresciuto), salutare la Francia e la Ligue 1 per una nuova scintillante avventura altrove. Precisamente in Inghilterra, in Premier League, al Wolverhampton, che poco fa ha annunciato l'ingaggio ufficiale del difensore classe 2006 francese. Dopo aver superato le visite mediche nella giornata di martedì, il 18enne ha firmato un contratto di 5 anni (fino al 2029) con opzione di prolungamento per altri 12 mesi.

Il comunicato ufficiale. "Il Wolves ha ingaggiato il giovane e promettente difensore Bastien Meupiyou, proveniente dal Nantes, squadra di Ligue 1. Il difensore centrale si unisce ai Wolves con un accordo quinquennale, che include un'opzione di un ulteriore anno, e ha rappresentato la Francia in tre diverse fasce d'età, ultimamente nell'Under 18. Martedì ha completato i test medici a Wolverhampton e si trasferisce per la prima volta in Premier League con i Wolves di O'Neil.

Il direttore sportivo Matt Hobbs ha dichiarato: “Questo è il nostro modello e probabilmente anche il nostro punto di forza. Siamo molto bravi a guardare nel mercato dei talenti emergenti e credo che Bastien abbia un enorme potenziale. Ovviamente la scorsa stagione ha avuto un periodo di stop a causa di un infortunio al ginocchio, quindi ci prenderemo il nostro tempo, ma il suo potenziale è incredibilmente alto e siamo entusiasti di aiutarlo a crescere”. Proseguendo: "È molto fisico, molto forte, molto veloce. Ma ha anche giocato molto a sei e molto a sinistra. Non capita spesso di trovare un profilo fisico e grosso che abbia la capacità di giocare con la palla e di ricoprire tutte le posizioni".