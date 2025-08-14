Ufficiale Il Wrexham di Reynolds compra ancora dalla Premier: preso Broadhead dall'Ipswich

Il Wrexham - club di proprietà dell'attore Ryan Reynolds- ha annunciato l'ingaggio di Nathan Broadhead, attaccante dell'Ipswich Town. Si ritiene che il Wrexham pagherà una quota iniziale di 7,5 milioni di sterline, più 2,5 milioni di sterline di costi aggiuntivi. Il ventisettenne ha firmato un contratto quadriennale per tornare al club in cui ha militato come giocatore del vivaio prima di unirsi all'Everton nel 2008.

Il tecnico del Wrexham, Phil Parkinson, ha dichiarato: "Sono lieto di dare il benvenuto a Nathan nel club. È un ragazzo del posto che desiderava davvero venire a giocare per la squadra della sua città natale. Non vediamo l'ora di lavorare con lui nelle prossime stagioni".

Si tratta di un ritorno per lui, dato che prima di entrare nel settore giovanile dell'Everton ha militato in quello del Wrexham. In carriera ha vestito le maglie di Sunderland, Wigan e appunto Ipswich.

Questo l'annuncio del club dal proprio sito ufficiale: "Il Wrexham AFC è lieto di annunciare l'ingaggio di Nathan Broadhead dall'Ipswich Town per una cifra non resa nota, in attesa delle registrazioni e dell'autorizzazione internazionale. Il giocatore internazionale di Cymru ed ex giocatore della Wrexham Academy torna al Club con un contratto quadriennale, fino alla fine della stagione 2028/29".