Ufficiale Sunderland, rinnovo per il più esperto: O'Nien prolunga fino al 2027

Luke O'Nien, il giocatore più longevo del Sunderland, ha firmato un nuovo contratto biennale. O'Nien, 30 anni, è anche il detentore del record di presenze nel club, dato che ha giocato 314 volte per il Sunderland.

Questo il comunicato del club inglese: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare che Luke O'Nien ha firmato un nuovo contratto biennale. Giocatore più longevo del Club e detentore del record di presenze allo Stadium of Light, il difensore è ora impegnato con il Wearside fino al 2027, con un'opzione del Club per un altro anno.

La scorsa stagione O'Nien ha consolidato il suo posto nella storia del Sunderland collezionando 48 presenze, con il ritorno dei Black Cats in Premier League dopo un'assenza di otto anni. La vittoria nella finale dei play-off del campionato è stata il culmine di sette anni indimenticabili al Wearside per il trentenne, che è stato sempre presente durante tutto il percorso del Club dalla League One alla Premier League.

Dopo l'ingaggio, O'Nien ha dichiarato: "Questo è un altro grande onore per me. Ho avuto il piacere di far parte di una squadra che ha ottenuto due promozioni e ci sono tanti altri ricordi da ricordare. Sono così felice di avere la possibilità di creare di più prolungando il mio soggiorno. Tutti sanno quanto sono orgoglioso di rappresentare questo Club. Il nostro viaggio verso la Premier League è qualcosa che mi accompagnerà per il resto della mia vita, ma il duro lavoro non si ferma e non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida. Non potrò mai ringraziare abbastanza la città e il Club per il modo in cui hanno accolto me e la mia famiglia. Questa è stata la nostra casa per molti anni e non c'è nessun altro posto al mondo in cui vorremmo essere".

Prima di unirsi al Sunderland, il difensore ha iniziato la sua carriera al Watford e ha rappresentato il Wealdstone e il Wycombe Wanderers. Ha fatto parte della squadra dei Chairboys che ha ottenuto la promozione dalla League Two durante la stagione 2017-18 e, una stagione dopo, è arrivato nel Nord Est. O'Nien è stato una stella nascente del Club durante la sua permanenza in League One e si è adattato rapidamente alla vita in Championship, giocando 130 partite in tre stagioni. Ora la terra promessa attende il difensore, che completerà un'incredibile ascesa decennale dal calcio professionistico alla Premier League quando tornerà da un infortunio alla spalla e farà il suo debutto nella massima serie".

Il direttore sportivo Kristjaan Speakman ha dichiarato: "Luke è stato fondamentale per i nostri progressi negli ultimi quattro anni, sia dentro che fuori dal campo. La sua passione per il Sunderland è evidente e contagiosa, e ci sono molte ragioni per cui è così apprezzato dai nostri tifosi, dallo staff e dai suoi compagni di squadra. Questo prolungamento del contratto è un riconoscimento del suo contributo fino ad oggi, e ribadisce le nostre aspettative per il futuro. Abbiamo apprezzato molto lavorare con lui e ora non vediamo l'ora di costruire la prossima fase del nostro percorso condiviso".