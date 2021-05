Mustafi in rete contro l'Hoffenheim: il difensore a segno in 4 dei top-5 campionati europei

Ha segnato al termine del primo tempo della sfida tra il suo Schalke 04 e l'Hoffenheim. Un gol importante per Shkodran Mustafi, che mette la firma sul quarto dei cinque maggiori campionati: il difensore tedesco aveva già segnato in Serie A (con la maglia della Samp), Liga (Valencia) e Premier League (Arsenal). Gli manca solo un gol in Ligue 1 per realizzare un piccolo record.