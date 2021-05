Newcastle-Manchester City 3-4, le pagelle: Ferran Torres fenomeno, disastro Aké

vedi letture

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 3-4

Marcatori: 25' Krafth (N), 39' Cancelo (M), 42'/64'/66' Ferran Torres (M), 45+6' rig. Joelinton (N), 62' Willock (N)

NEWCASTLE

Dubravka 5,5 - Non è stata certamente la miglior serata della sua vita, visti i quattro gol subiti, ma non ha potuto far nulla per evitare un passivo così pesante.

Murphy 5 - Impossibilitato a dare un buon contributo in fase difensiva, è protagonista della sfortunata deviazione che causa il gol del momentaneo 1-1 firmato da Cancelo.

Krafth 6,5 - Una bella serata per l'ex Bologna, tornato a segnare un gol (appena il quinto in carriera) a quasi tre anni dall'ultima volta. Perfetto nel prendere il tempo al diretto marcatore e ad insaccare in rete di testa.

Fernandez 5,5 - Si fa anticipare in troppe occasioni dai riferimenti offensivi del Manchester City, riuscendo raramente a farsi valere (Dall'88' Gayle s.v.)

Dummett 5,5 - Buon atteggiamento nelle fasi iniziali della partita, poi col passare dei minuti inizia a lasciare un po' troppo spazio alla manovra della formazione di Guardiola.

Ritchie 5 - Poco in luce sulla sinistra, la sensazione è che l'ammonizione rimediata nel primo tempo abbia pesato notevolmente sulla sua prestazione (Dall'84' S. Longstaff s.v.)

Willock 6,5 - Sbaglia il calcio di rigore ma è lucidissimo ad arrivare per primo sulla ribattuta: segna per la quinta partita consecutiva in Premier League, ma il gol di stasera non è altro che una illusione.

Shelvey 6,5 - Assist-man per la rete di Krafth, a dieci minuti dalla fine del primo tempo fa tremare la traversa direttamente da calcio di punizione. Il coraggio non gli manca: novanta minuti di spessore.

Almiron 6 - Corre da una parte all'altra del campo, spendendo tantissime energie, ma gli manca un po' di lucidità nei momenti che contano maggiormente.

Saint-Maximin 5,5 - Costretto a giocare ben lontano dall'area di rigore avversaria, è da un suo straordinario contropiede che nasce il calcio d'angolo che porta alla rete di Krafth.

Joelinton 6,5 - Si procura il fallo da rigore e non fallisce dagli undici metri regalando al Newcastle il momentaneo 2-2 prima dell'intervallo. Sacrificio totale al servizio della squadra, non sfigura nemmeno in fase difensiva (Dall'84' Lewis s.v.)

MANCHESTER CITY

Carson 6 - Tornato a giocare in Premier League a quasi dieci anni dall'ultima volta, para un calcio di rigore a Willock ma conclude la gara con tre reti subite. Non ha particolari colpe sui gol del Newcastle.

Walker 5,5 - Dopo un'ora di ordinaria amministrazione, spende un fallo piuttosto ingenuo falciando Willock all'interno dell'area: per sua fortuna, però, il 3-2 dei "Magpies" dura solo pochi istanti.

Eric Garcia 6 - Partita tranquilla per il difensore centrale del City, mai in difficoltà visto che il Newcastle (gol a parte) non ha creato nulla in fase offensiva.

Aké 4,5 - Difficilmente si prenderà la conferma di Guardiola per le prossime partite: prima sbaglia in marcatura su Krafth per la rete dell'1-0, poi commette fallo su Joelinton causando il rigore del 2-2. Serata da dimenticare al più presto.

Cancelo 7 - L'ex Juventus spinge senza sosta sulla corsia di sua competenza riuscendo ad entrare anche nel tabellino dei marcatori grazie ad una conclusione deviata dal terzino avversario. Prestazione convincente (Dal 74' Mendy 6 - Entrato in campo a partita praticamente chiusa, si limita a portare a termine il compito richiesto da Guardiola accennando anche qualche scatto in profondità)

Bernardo Silva 6 - Nessun problema in mezzo al campo, ma ci si sarebbe aspettati qualcosa in più in avanti: ha chiuso la sfida senza aver creato alcuna palla gol.

Rodrigo 6,5 - Perfetto il servizio per Cancelo per il gol dell'1-1, non ha alcun problema a gestire i palloni che transitano dalle sue parti.

Gundogan 7 - Solita partita di "sostanza" con tanto di assist per il primo centro di Ferran Torres: è dappertutto.

Ferran Torres 8,5 - Una tripletta da sogno per il classe 2000 spagnolo, che apre le danze con uno straordinario gol di tacco per poi andare più "sul sicuro" con due conclusioni da rapinatore d'area di rigore. Incontenibile, nel finale non va così lontano dal poker.

Gabriel Jesus 6,5 - Gran lavoro per i compagni, chiude con un assist per Ferran Torres ma con una sola conclusione verso la porta (dopo appena otto minuti). Avrebbe potuto, e dovuto, osare di più.

Sterling 6 - Fa il minimo sindacale per non sfigurare: qualche bella giocata, ma nulla di più.