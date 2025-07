Ufficiale Niente Genoa per Daniel Peretz: il Bayern Monaco lo cede in prestito all'Amburgo

Colpo tra i pali per l’Amburgo, che ha ufficializzato l’ingaggio di Daniel Peretz. Il portiere israeliano classe 1999 si trasferisce con la formula del prestito annuale dal Bayern Monaco per la stagione 2025/26, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la squadra neopromossa.

"Dopo la partenza di Matheo, era chiaro che dovevamo intervenire in questo ruolo - ha spiegato il direttore sportivo Stefan Kuntz - La scorsa stagione ha dimostrato quanto sia fondamentale avere un gruppo portieri competitivo. Siamo felicissimi che Daniel, con tutta la sua esperienza internazionale, abbia scelto noi".

Arrivato in Baviera nel 2023 dal Maccabi Tel Aviv, Peretz ha collezionato sette presenze con la maglia del Bayern. A livello internazionale, ha rappresentato Israele in tutte le selezioni giovanili ed è sceso in campo sette volte con la Nazionale maggiore. Ora è pronto a mettersi in mostra nella 2. Bundesliga. Il direttore tecnico Claus Costa ha elogiato le sue qualità: "Daniel è un portiere completo, coraggioso e con una mentalità vincente. Il dialogo con lui è stato positivo fin dal primo momento. Con il suo arrivo abbiamo alzato notevolmente il livello del nostro reparto portieri".

Dopo le visite mediche e la firma al Volksparkstadion, Peretz - che indosserà la maglia numero 26 - ha subito raggiunto i nuovi compagni per il primo allenamento. "Non c’è tempo da perdere. Non vedo l’ora di iniziare. Sono orgoglioso di far parte di questo grande club e voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza".