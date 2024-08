Ufficiale Nizza-Guessand, avanti insieme: l'attaccante rinnova il contratto fino al 2028

Al Nizza da sette anni - con una parentesi in prestito al Nantes e un'altra in Svizzera al Losanna - e per altri quattro ancora, almeno sulla carta. Evann Guessand rinnova il suo contratto con il sodalizio della Costa Azzurra per altre quattro stagioni: la nuova scadenza di contratto è fissata per il 2028. Ad annunciarlo è il club francese stesso con il seguente comunicato ufficiale:

"OGC Nice è lieta di annunciare l'estensione di Evann Guessand. Il 23enne attaccante è ora legato al suo club di allenamento fino al 2028. A Nizza, dove è arrivato 7 anni fa, l'attaccante ha completato tutti i passaggi. Quelli che segnano un percorso lineare che lo conduce alla nazionale ivoriana, alle cui porte è entrato quest'estate, dopo una stagione piena, chiudendo con 38 partite e 7 gol".