Milan, Nocerino convinto da Leao: "Ha uno sguardo diverso. E Modric lo aiuterà"

Cresce l'attesa per vedere all'opera in test ufficiali il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Il ciclo rossonero che sta nascendo, è partito dal rifacimento in toto del reparto di centrocampo in particolare, dove con gli arrivi dei vari Samuele Ricci, Luka Modric e Ardon Jashari il Diavolo ha decisamente cambiato pelle e idee.

L'ex centrocampista rossonero, Antonio Nocerino, nel corso di una intervista a Gazzetta.it ha parlato di alcune tematiche legate al Milan.

A partire proprio da Jashari: "Jashari è forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente. Grandissima qualità e grandissimo talento, oltre al fatto che anche lui può ricoprire più posizioni in mediana. Quello rossonero è un centrocampo di qualità, cosa che farà molto piacere ad Allegri: lui la ama", le sue parole.

Poi su Modric: "Se può fare come Ibrahimovic nel 2020? Certamente. Penso ad esempio a quanto potrebbe fare bene a uno come Leao, che deve fare quello step definitivo atteso da tutti. Luka è la prova vivente che per stare tutti questi anni ad alto livello, non basta solo giocare bene. Poi c’è tutto il resto. Se può far bene a Leao? Certo, però anche Leao ci deve mettere del suo. Io però sono straconvinto che Allegri gli farà fare un’annata incredibile. Ho visto in Rafa uno sguardo diverso, è un altro uomo. Nemmeno lui ancora sa quanto è forte, ma prima deve aiutarsi da solo".