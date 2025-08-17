Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Nocerino convinto da Leao: "Ha uno sguardo diverso. E Modric lo aiuterà"

Milan, Nocerino convinto da Leao: "Ha uno sguardo diverso. E Modric lo aiuterà"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 15:45Serie A
di Daniele Najjar

Cresce l'attesa per vedere all'opera in test ufficiali il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Il ciclo rossonero che sta nascendo, è partito dal rifacimento in toto del reparto di centrocampo in particolare, dove con gli arrivi dei vari Samuele Ricci, Luka Modric e Ardon Jashari il Diavolo ha decisamente cambiato pelle e idee.

L'ex centrocampista rossonero, Antonio Nocerino, nel corso di una intervista a Gazzetta.it ha parlato di alcune tematiche legate al Milan.

A partire proprio da Jashari: "Jashari è forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente. Grandissima qualità e grandissimo talento, oltre al fatto che anche lui può ricoprire più posizioni in mediana. Quello rossonero è un centrocampo di qualità, cosa che farà molto piacere ad Allegri: lui la ama", le sue parole.

Poi su Modric: "Se può fare come Ibrahimovic nel 2020? Certamente. Penso ad esempio a quanto potrebbe fare bene a uno come Leao, che deve fare quello step definitivo atteso da tutti. Luka è la prova vivente che per stare tutti questi anni ad alto livello, non basta solo giocare bene. Poi c’è tutto il resto. Se può far bene a Leao? Certo, però anche Leao ci deve mettere del suo. Io però sono straconvinto che Allegri gli farà fare un’annata incredibile. Ho visto in Rafa uno sguardo diverso, è un altro uomo. Nemmeno lui ancora sa quanto è forte, ma prima deve aiutarsi da solo".

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Nocerino: "Allegri se ne frega di commenti e preconcetti. Con lui mi ritrovai buttato... Nocerino: "Allegri se ne frega di commenti e preconcetti. Con lui mi ritrovai buttato in campo"
Nuova avventura negli USA per Nocerino: è il nuovo tecnico del Las Vegas Lights FC... Nuova avventura negli USA per Nocerino: è il nuovo tecnico del Las Vegas Lights FC
Miami FC, dopo 11 mesi finisce l'avventura in panchina di Antonio Nocerino Miami FC, dopo 11 mesi finisce l'avventura in panchina di Antonio Nocerino
Altre notizie Serie A
Nocerino: "Allegri se ne frega di commenti e preconcetti. Con lui mi ritrovai buttato... Nocerino: "Allegri se ne frega di commenti e preconcetti. Con lui mi ritrovai buttato in campo"
Bucciantini: "La Juve non ha l'obbligo di vincere lo scudetto e potrebbe beneficiarne"... Bucciantini: "La Juve non ha l'obbligo di vincere lo scudetto e potrebbe beneficiarne"
Napoli, l'infortunio di Lukaku è serio. Zazzaroni: "Si pensa ad un attaccante in... Napoli, l'infortunio di Lukaku è serio. Zazzaroni: "Si pensa ad un attaccante in prestito"
Hellas Verona, Suslov sul grave infortunio: "Lunedì mi opero a Roma" Hellas Verona, Suslov sul grave infortunio: "Lunedì mi opero a Roma"
Frigan: "Se non fossi pronto per la Serie A, non avrei accettato il Parma" Frigan: "Se non fossi pronto per la Serie A, non avrei accettato il Parma"
Il Panathinaikos guarda ancora in Italia: interesse per Payero, la possibile offerta... Il Panathinaikos guarda ancora in Italia: interesse per Payero, la possibile offerta all'Udinese
Il Cagliari vuole un nuovo difensore centrale: piace Santiago Fernandez del Talleres... Il Cagliari vuole un nuovo difensore centrale: piace Santiago Fernandez del Talleres
Zago: "Gasp tra i migliori tecnici del calcio italiano degli ultimi tempi. Sosteniamo... Zago: "Gasp tra i migliori tecnici del calcio italiano degli ultimi tempi. Sosteniamo la Roma"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
Le più lette
1 Juventus, ci siamo per Kolo Muani. O’Riley ora è il primo nome per il centrocampo. Inter, c’è Solet in pole position. Il Neom forte su Pavard. Roma, stretta finale per Sancho e Bailey. Napoli, domani il giorno di Juanlu Sanchez
2 Fascetti: "Lookman? Interverrei in modo drastico. Leoni? Gli inglesi ci vedono lungo"
3 Juventus, Cherubini ricorda: "Yildiz? Se il Bayern non ci avesse portato via un 16enne..."
4 Moggi durissimo: "Per chi fa come Lookman servirebbero squalifiche pesanti"
5 Milan, il retroscena: prese informazioni per Krstovic, poi si è ritirato per il prezzo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Accelerata del Bologna per Asllani: può arrivare a titolo definitivo, il Torino non molla
Immagine top news n.1 Atalanta, blitz deciso per Zalewski: 16 milioni proposti all'Inter, si può chiudere
Immagine top news n.2 NEOM su Pavard, Galtier svela: "Abbiamo provato a convincerlo, so che ha molte offerte"
Immagine top news n.3 Cagliari, che fatica contro l'Entella: i rossoblù passano il turno ai rigori per 6-5
Immagine top news n.4 Primo gol per David, applausi per Vlahovic: la Juventus vince 2-1 contro l'Atalanta
Immagine top news n.5 Como, Fabregas dice stop: "Altri colpi di mercato? No, è tutto chiuso: siamo questi"
Immagine top news n.6 Inter, Dimarco sblocca l'amichevole con l'Olympiakos ma esce per un problema fisico
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini su Koné: "Sarebbe una perdita importante. Sancho? No comment"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.4 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato sulle seconde squadre: "Meglio far crescere i giovani in casa che mandarli in prestito"
Immagine news Serie C n.2 Bolis sul Football Video Support: "Primi ad averlo, ci stiamo istruendo per capire come funziona"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nocerino: "Allegri se ne frega di commenti e preconcetti. Con lui mi ritrovai buttato in campo"
Immagine news Serie A n.2 Bucciantini: "La Juve non ha l'obbligo di vincere lo scudetto e potrebbe beneficiarne"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, l'infortunio di Lukaku è serio. Zazzaroni: "Si pensa ad un attaccante in prestito"
Immagine news Serie A n.4 Hellas Verona, Suslov sul grave infortunio: "Lunedì mi opero a Roma"
Immagine news Serie A n.5 Frigan: "Se non fossi pronto per la Serie A, non avrei accettato il Parma"
Immagine news Serie A n.6 Il Panathinaikos guarda ancora in Italia: interesse per Payero, la possibile offerta all'Udinese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza e Juve Stabia puntano Correia della Triestina. Le commissioni frenano il trasferimento
Immagine news Serie B n.2 Il Pescara si inserisce nella corsa a Cittadini. Possibile affondo nelle prossime ore
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: "Con l'Udinese le motivazioni non verranno meno. Soddisfatto della rosa"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Sampdoria, i convocati di Donati: tre assenti in difesa. Recuperato Pedrola
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Saric verso il ritorno in Turchia: è vicino all’Antalyaspor
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Joronen, annuale con rinnovo in caso di Serie A
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, ci siamo per Zambataro. L'esterno potrebbe firmare nella giornata di domani
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Paci sul mercato: "Stiamo aspettando degli innesti. Fiducia nella società"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Rutigliano ancora sugli scudi. Si accende il mercato per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, Lopez: "Se ci fosse stato qualcuno da Coverciano, mi avrebbe bocciato"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, sospiro di sollievo per Zoia: esami negativi dopo il trauma cranico-cervicale
Immagine news Serie C n.6 Il Catania omaggia Pippo Baudo: stasera lutto al braccio in occasione della sfida al Crotone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, è nuovamente addio con Diaz: la francese torna in prestito al Fleury
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, sovraccarico muscolare per Bonansea. Non convocata per la The Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Novellino lascia il calcio giocato: "Scelta difficile. Non so se sia un addio o un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile: Sofia Cantore segna al debutto negli Usa ed è subito record
Immagine news Calcio femminile n.5 Stasera si conclude la The Women's Cup: la finale Juve-Inter gustoso anticipo della Serie A
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, arriva un talento balcanico a centrocampo: Masa Tomasevic ha firmato un triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…