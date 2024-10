Olanda, Koopmeiners out per infortunio. Lo juventino sostituito da Guus Til

Ronald Koeman dovrà rinunciare a Teun Koopmeiners per le partite della Nations League contro Ungheria (venerdì 11 ottobre a Budapest) e Germania (lunedì 14 ottobre a Monaco). Il centrocampista della Juventus, riportano i canali ufficiali della Federcalcio olandese, non si unirà al ritiro degli Oranje a Zeist oggi a causa di un non meglio precisato problema fisico. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per unirsi alla squadra.

Portieri: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Fleken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam).

Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Lipsia), Jorrel Hato (Ajax), Matthijs de Ligt (Manchester United), Ian Maatsen (Aston Villa) , Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter).

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Guus Til (PSV Eindhoven), Tijjani Reijnders (Milan), Quinten Timber (Feyenoord), Xavi Simons (Lipsia), Mats Wieffer (Brighton).

Attaccanti: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Joshua Zirkzee (Manchester United), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (Borussia Dortmund).

🔶 Til replaces Koopmeiners

Teun Koopmeiners will not join Oranje's training camp in Zeist today. The midfielder suffers complaints from an injury. Medical examination showed that the upcoming #NationsLeague matches will be too early for him. Ronald Koeman has called up Guus Til… pic.twitter.com/8ndW5O66nK

