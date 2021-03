Olanda, Luuk de Jong come Robben: a segno in tre gare consecutive con gli Oranje

Luuk de Jong come Arjen Robben. L’attaccante del Siviglia infatti con il gol segnato questa sera nel 7-0 inflitto a Gibilterra è scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori per la terza gara di fila con l’Olanda come fece l’ex Bayern Monaco nel 2017. In questo lasso di tempo nessun altro giocatore olandese c’era riuscito.

3 - Luuk de Jong became the first Dutch national team player to score in three consecutive competitive games for the national team since Arjen Robben in 2017. Groove. pic.twitter.com/Ou794hC748

