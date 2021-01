Osasuna-Real, Tebas attacca: "Imbarazzato dalla versione madridista, Zidane cerca scuse"

vedi letture

Tiene ancora banco in Spagna la vicenda legata al match fra Osasuna e Real Madrid disputato in un campo ai limiti della praticabilità. Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato ai microfoni di TVE in merito alla questione: "Sono imbarazzato dalla versione che ha dato il Real Madrid. Venerdì pomeriggio ho parlato con il loro general manager più di 14 volte. Gli ho detto che se i giocatori erano molto nervosi la cosa migliore da fare era tornare in città e partire poi il giorno dopo ma ha detto di no. Non conosco le informazioni che Zidane aveva. Ho visto così tante scuse che gli allenatori hanno dato quando le partite non sono andate bene che ce ne sarà una in più".