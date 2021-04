Pandev ed Elmas stendono la Germania, Low: "È un vero e proprio passo indietro per noi"

Sconfitta a sorpresa, ieri sera contro la Macedonia (1-2), per la Germania di Joachim Low. Una disfatta che ha lasciato grande amarezza nello stesso ct, intervenuto così a fine partita: "Di certo siamo enormemente delusi per l'amara sconfitta di questa sera (ieri, ndr). Non siamo riusciti a trovare il nostro gioco come nelle ultime due partite di qualificazione al Mondiale. Abbiamo avuto anche qualche buon approccio, ma la sconfitta finale resta comunque un vero e proprio passo indietro per noi. Ci abbiamo provato, ma non ce l'abbiamo fatta", le sue dichiarazioni.

A decidere la sfida sono state le reti dei due italiani Goran Pandev ed Eljif Elmas.

