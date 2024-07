Ufficiale Peers Koopmeiners affronta il fratello in amichevole e firma il rinnovo: "Giornata speciale"

Proprio mentre affronta il fratello Teun in amichevole, Peer Koopmeiners rinnova il contratto con l'Az Alkmaar fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato del club olandese: "Peer Koopmeiners ha prolungato il contratto con l'AZ. In questa giornata speciale, per l'incontro con il fratello Teun nella gara preparatoria contro l'Atalanta Bergamo, il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2028. Nel 2016, Koopmeiners si è unito all'AZ. Ha giocato in varie squadre giovanili e ha fatto il suo debutto nel calcio professionistico al Jong AZ nel 2018. All'inizio del 2023 è seguito un primo periodo di noleggio all'Excelsior, dopodiché ha trascorso l'intera stagione 2023-2024 in prestito all'Almere City FC. Il 24enne Koopmeiners è tornato in AZ quest'estate dopo la sua avventura all'Almere City. Ha giocato in ogni partita della Premier League dell'allora dottorando e ha avuto un anno di successi, in cui è stato elogiato per il suo gioco e le intercettazioni. Ha anche segnato dieci assist".

Queste le parole del classe 2000 ai canali ufficiali del club: "Sono cresciuto in questo club, quindi ovviamente prolungare il contratto qui è una cosa speciale. I miei periodi di prestito sono stati incredibilmente istruttivi. Giocare un tipo diverso di calcio in diversi tipi di club è stato bello da sperimentare. Impari anche abbastanza lezioni stando lontano dal tuo ambiente familiare".

Intanto affronta il fratello: "Per me questo è sicuramente il poster più bello della campagna di allenamento. Oggi affronto mio fratello. Questo lo rende davvero speciale”, concorda il centrocampista.

Huiberts: 'Scelte molto consapevoli'

Max Huiberts, direttore degli affari calcistici, sul prolungamento del contratto di Koopmeiners: “Siamo felici che Peer sia tornato dopo due periodi di noleggio di successo. Sono state scelte molto consapevoli, sia da parte di Peer che da parte del club. Ha giocato molto e ha acquisito esperienza. In breve, i periodi di noleggio sono andati molto bene. È anche un buon esempio per altri ragazzi, che a volte pensano troppo in fretta di essere pronti per la nostra forza principale mentre devono ancora mettersi alla prova. Peer ha giocato in club dove può essere difficile eccellere, ma lì ha dimostrato di avere un grande valore. Dopo tante partite e minuti di gioco, è tornato all'AZ da titolare a pieno titolo della prima squadra".