Premier League, paura per Mee: esce in barella dopo uno scontro aereo con Ayew

Paura per Ben Mee, capitano del Burnley, uscito in barella nel corso della partita con il Crystal Palace, dopo essere collassato a terra dopo uno scontro aereo con l'attaccante avversario Jordan Ayew. Caduto pesantemente a terra, il numero 5 dei Clarets è stato medicato in campo per più di cinque minuti, prima di uscire in barella trasportato dai sanitari. Il difensore centrale doveva essere trasportato in ospedale, ma dopo pochi minuti e le prime cure dei paramedici, Mee si è ripreso e ha raggiunto sulle sue gambe lo spogliatoio dei Clarets. A confermare sulle buone condizioni del proprio capitano, ci ha pensato anche il Burnley, che su Twitter ha tranquillizzato tutti i tifosi sulle condizioni del difensore.