Programmazione made in Bayern: 5 anni di contratto per Nagelsmann, 25 mln al Lipsia

Il Bayern Monaco ha scelto, sarà Julian Nagelsmann il prossimo tecnico dei bavaresi. Il giovane allenatore ha firmato un contratto di 5 anni, fino al 2026. Un vero e proprio record per un allenatore, segno evidente di come la programmazione in casa Bayern Monaco sia prioritaria su tutto il resto. Una scelta quella del Bayern, per la quale il club non ha badato a spese: l'accordo con il Lipsia infatti prevede un pagamento di 25 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra record per un allenatore, che supera di gran lunga i 15 milioni spesi ai tempi dal Chelsea per strappare Villas-Boas al Porto.