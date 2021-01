PSG, Kean incanta. E ora con Icardi? Pochettino: "La concorrenza farà bene a entrambi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Brest, il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha così parlato del rendimento di Moise Kean e quel che succederà col ritorno di Mauro Icardi. L'attaccante italiano, acquistato per essere una riserva del numero 9, sta facendo grandi cose e il suo score recita già 8 reti in 12 partite di Ligue 1, al punto che il PSG sta considerando il suo riscatto dall'Everton, titolare del suo cartellino: "La concorrenza è importante, soprattutto in un grande club come il Paris Saint-Germain. Ben venga ad avere giocatori come Moise e Mauro e anche per loro è d'aiuto. Sono contento della prestazione di Moise contro il Saint-Etienne. Icardi sta tornando da un infortunio e vedremo quali scelte faremo".