PSG, Mbappé fa il record di fuorigioco: ben sei volte oltre la linea difensiva contro il Bayern

vedi letture

Nonostante non abbia segnato Kylian Mbappé è riuscito a far segnare un record nella serata di Champions League che ha visto il suo Paris Saint-Germain superare il turno nonostante la sconfitta contro il Bayern Monaco. Il francese infatti è stato pescato per ben sei volte in fuorigioco, un record in questa stagione di Champions League.