PSG-Messi, Paredes evita interferenze: "Non ne parlo, deciderà con calma a fine stagione"

Il futuro di Leo Messi resta un enigma, tutto da decifrare dopo l'elezione di Laporta a nuovo presidente del Barcellona, che ha di fatto riaperto lo scenario di una sua permanenza in Catalogna. Tra i club maggiormente interessati alla Pulce c'è sicuramente il Paris Saint-Germain, squadra in cui milita Leandro Paredes, amico intimo di Messi, che in passato ha più volte ammesso di sognare di giocare un giorno con il fuoriclasse di Rosario. Proprio di questo ha parlato l'ex Roma in un'intervista rilasciata al Journal Du Dimanche: "Mi hanno chiesto di non parlarne più - ha rivelato Paredes -. Alcune persone hanno percepito le dichiarazioni che ho rilasciato in passato come una mancanza di rispetto nei confronti di Messi. Non era mia intenzione: Lionel deciderà con tranquillità cosa vorrà fare in futuro al termine di questa stagione".