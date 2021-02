PSG-Monaco 0-2, Ligue 1 più avvincente che mai. I gol e gli highlights del Parco dei Principi

Il Monaco fa il colpo grosso al "Parco dei Principi" andando a vincere 2-0 sul campo del Paris Saint-Germain e inserendosi nella corsa al titolo. Un gol per tempo, segnano Diop e Maripanc che infliggono ai campioni di Francia la sesta sconfitta in 26 partite. Per vedere così tanti ko da parte del PSG bisogna risalire alla stagione 2011-12, la prima dell'era qatariota, con la squadra che chiuse con 10 ko e seconda in classifica dietro il Montpellier. E mancano ancora 12 giornate. Titolo più avvincente che mai, quattro squadre raccolte in un fazzoletto di sei punti. Di seguito i gol e gli highlights della sfida di ieri sera: