PSG, Pochettino: "Stagione con molti alti e bassi, ma nel calcio può succedere di tutto"

C'è rammarico in casa Paris Saint-Germain per il pareggio di Rennes che complica la volata per il titolo, con il Lille ora avanti 3 punti. Al termine della gara del Roazhon Park il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino ha commentato a L'Equipe il momento della squadra.

Pensa che con questo pareggio il PSG abbia perso il titolo?

"Non ancora ! Nel calcio può succedere di tutto. Ovviamente siamo delusi, ma dobbiamo dare merito al Rennes, che è un'ottima squadra e ha fatto una bella partita."

È rimasto deluso dall'atteggiamento dei suoi giocatori, apparsi un po' arrendevoli?

"Non è un problema di qualità o atteggiamento. Non siamo stati migliori del Rennes durante i 90 minuti e quindi non abbiamo meritato la vittoria."

Pensa che l'assenza di Kylian Mbappé e l'eliminazione in Champions abbiano pesato?

"Sappiamo tutti quanto sia importante Kylian, ma non credo che sia stata un'assenza a fare la differenza. Per quanto riguarda l'eliminazione, in un club come il nostro, non dovrebbe avere alcuna influenza. Se è così, dovremo esaminare il problema in futuro. È una stagione con molti alti e bassi. Dovremo trarne insegnamento per il futuro. Chiaramente ci saranno decisioni da prendere per migliorare la squadra per la prossima stagione."

Come ha reagito la squadra a fine partita, in particolare Kimpembe (espulso all'88°)?

"C'era soprattutto molta frustrazione per il risultato. Per quanto riguarda Kim, arriva in ritardo sul tackle, poi è volata qualche parola dalla panchina avversaria. Non avremo problemi a motivare i giocatori per il finale di stagione. Conosciamo l'importanza delle prossime partite, sia nella Coppa di Francia che nel campionato".