Pulisic elogia Tuchel: "Fiducia e difesa solida i suoi segreti". Rivedi il talento dei Blues

vedi letture

Christian Pulisic, talento del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Madrid, ha speso parole d'elogio per il tecnico dei Blues Thomas Tuchel: "È una persona molto competitiva e lo è stato sin dal primo giorno. Lo è stato sin dalla sua prima partita. È partito molto bene facendo subito buoni risultati. Con i risultati è riuscito a trasmettere fiducia a tutta la squadra. Ora siamo in un'ottima posizione. Tatticamente siamo migliorati molto in difesa, è veramente difficile farci gol ora. E grazie a questo siamo riusciti a fare ottimi risultati nelle partite più importanti. Sarà una battaglia, il Real ha tanta esperienza in questa competizione. Dovremo scendere in campo con tanta fiducia. Ci meritiamo di essere dove siamo e abbiamo fatto risultati importanti per arrivare fino a qui. Dovremo giocare con il massimo della fiducia".