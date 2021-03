Rangnick prossimo ct della Germania? "Io sono libero. Bierhoff? Collaborazione proficua"

Dopo l’annuncio della Federcalcio tedesca in merito alla fine del rapporto, dopo il prossimo Europeo, con Joachim Low è iniziata la caccia al prossimo commissario tecnico della Germania. Fra gli indiziati c’è anche Ralf Rangnick, ex tecnico di Schalke04 e Lipsia, in estate accostato anche al Milan, che ha parlato del futuro della panchina della Nazionale attraverso i microfoni di SkySport Deutschland: “Si tratta di una posizione che non lascia indifferente nessuno - ha detto . Si tratta di tempismo e io al momento son libero. Lavorare con Bierhoff? Credo che una collaborazione con lui sarebbe molto fruttuosa. Sarebbe senza dubbio utile avere qualcuno con me che conosca già l’ambiente”.