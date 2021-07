Real Madrid, niente follie per Mbappé. L'attaccante è in scadenza col PSG nel 2022

Il Real Madrid non farà follie per Kylian Mbappé. L'attaccante francese, reduce dall'esperienza negativa ad Euro 2020 proprio con la nazionale transalpina, ha già fatto sapere al Paris Saint-Germain che non vuole rinnovare il proprio accordo col club parigino in scadenza nel 2022. Una situazione complessa che però non vuole essere forzata dai madrileni: secondo quanto riportato da AS i blancos eviteranno pressioni nei confronti del PSG per cedere il giocatore già in questa finestra di mercato. L'attuale valutazione è di circa 150 milioni di euro "per poter rispettare il Financial Fair Play", si legge sul quotidiano spagnolo. Mbappé è sempre più lontano da Parigi, ma in casa Real nessuno vuole accelerare i tempi.