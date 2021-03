Real Sociedad-Barcellona 1-6, le pagelle: Messi marziano, Zubeldia non all’altezza

Real Sociedad-Barcellona 1-6

Marcatori: 37' Griezmann, 43' Dest, 53’ Dest, 56’ Messi, 71’ Dembele, 77’ Barrenetxea, 89’ Messi

REAL SOCIEDAD

Remiro 5 – I catalani lo infilano sei volte. Non ha grandi responsabilità ma in un paio di occasioni poteva chiudere meglio lo specchio.

Gorosabel 5 – In confusione totale per tutta la prima frazione. Dalla sua parte Dembele e Griezmann fanno quello che vogliono. (dal 61’

Barrenetxea 6,5 – Segna un bellissimo gol dopo una fantastica azione personale.).

Zubeldia 4 – Un disastro completo. Un danno per i suoi compagni, sempre e costantemente in ritardo sugli attaccanti catalani. (dal 83’ Sagnan s.v.).

La Normand 4,5 – Mura un paio di conclusioni degli avversari, ma in affanno per l’intera gara e non ne viene mai a capo.

Merquelanz 4,5 – Dest lo porta a spasso e non prova mai a prendere le misure all’ex Ajax.

Portu 5 – Una buona azione personale nella prima frazione, ma non ripiega per aiutare Gorosobal nel contenere le scorribande di Jordi Alba. (dal 61’ Januzaj 5 – Subentra ma non si vede mai, non incide.).

Guevara 5 – Non scherma la difesa e non protegge il reparto arretrato dalle imbucate dei centrocampisti catalani.

Zubimendi 5 – Nei primi minuti di gara segue a uomo Griezmann. Ma dura poco perché poi viene disorientato dai continui movimenti del francese. (dal 72’ Luna 5,5 – Entra in campo per dare maggiore consistenza al reparto avanzato, ma è nervoso e si fa quasi espellere.).

Merino 5 – Doveva dare fisicità al centrocampo. Non si spinge mai in avanti.

Oyarzabal 4,5 – Come se non fosse sceso in campo. Nessun tentativo volto ad impensierire la retroguardia ospite.

Isak 6,5 – L’unico positivo degli undici titolari. Sul lato mancino è incontenibile e da solo si carica la squadra sulle spalle. Va vicino al gol in un paio di occasioni. (dal 83’ Bautista s.v.).

BARCELLONA

Ter Stegen 6,5 – Non ha colpe sulla rete subita. Nella prima frazione si supera su Isak, salvando i suoi.

Dest 7,5 – Concede più di qualcosa ad Isak ma, si sa, non è certo un fenomeno in fase difensiva. Ma quando spinge su quella corsia fa sempre la differenza. Un terzino con i piedi di un trequartista. Realizza due gol, giusto per non farsi mancare niente. (dal 84’ Trincao s.v.).

Mingueza 6,5 – Fa il terzo centrale di difesa, ma spesso si sgancia per offrire maggiori soluzioni ai compagni.

Lenglet 6,5 – Poco impegnato, riesce comunque a non sfigurare mai. Preciso e ordinato.

Alba 7,5 – Due assist e mezzo per lui. Ogni volta che scende sul lato mancino, gli avversari tremano. Fa sempre le stesse cose, ma con una rapidità che lo rende unico al mondo nel suo ruolo.

De Jong 7 – Ormai fa il centrale di difesa. Sempre calmo, tranquillo ed elegante. Trasmette sicurezza a tutta la squadra e raramente sbaglia un suggerimento per i compagni.

Busquets 7 – Il solito grande direttore d’orchestra. Serve un pallone favoloso per Messi, che quest’ultimo poi depositerà in rete. (dal 67’

Araujo 6 – Gioca semplice e non fa errori.).

Pedri 6,5 – Gioca come un calciatore navigato. Deve migliorare in fase di non possesso, ma migliorerà col tempo. (dal 68’

Kourouma 6 – Aiuta la squadra a mantenere il possesso.).

Dembele 7 – Incontenibile quando parte. Certo, a volte pasticcia ma se motivato, come oggi, è davvero un grande giocatore. Segna dopo una bella azione personale. (dal 79’ Braithwaite s.v.).

Messi 8 – Non ci sono parole. Realizza due reti e un assist in una serata dove conferma, per l’ennesima volta, che è il numero uno. Fa tutto ad una velocità irreale. Semplicemente un marziano.

Griezmann 6,5 – Lavora tanto per la squadra. Si muove continuamente e spesso si abbassa per orchestrare e aiutare i compagni nel palleggio. (dal 85’ Puig s.v.).