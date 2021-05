"Resto al City, qui ho tutto". Rivedi Guardiola alla vigilia della finale di Champions League

Il tecnico del Manchester City Josep Guardiola ha così presentato il match contro il Chelsea di questa sera: "E' un club che mi ha dato e dà ad ogni allenatore tutto quello di cui ha bisogno. Ovviamente anche grandi investimenti, non posso negarlo, ma di sicuro non solo quelli. Prima ancora dei giocatori che ovviamente sono molto forti, ma ci sono altre cinque o sei squadre in Inghilterra e anche in Spagna con giocatori altrettanto bravi, mi sento molto a mio agio in questa squadra, ho tutto. Non potrei chiedere di più per poter fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. E’ molto semplice, non c’è niente di complicato. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda, prendiamo le decisioni insieme e ci assumiamo le responsabilità degli errori".