Reus critica l'arbitraggio del Klassiker. La DFB lo richiama: "Moderi le parole in futuro"

vedi letture

L’attaccante e capitano del Borussia Dortmund Marco Reus è stato richiamato dalla Federcalcio tedesca (DFB) dopo le frase pronunciate sabato sera dopo la gara persa contro il Bayern Monaco. Il calciatore si era lamentato per un mancato fischio su un fallo subito da Emre Can e poi spiegato che “se quel fallo fosse stato a favore del Bayern l’arbitro l’avrebbe fischiato al 100%”. La DFB in una nota scritta ha così chiesto al giocatore di “moderare la scelta delle sue parole in futuro e di essere pienamente all’altezza della sua funzione di capitano della squadra”.