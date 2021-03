Rigore non concesso al Real nel derby? Simeone: "Il VAR ha portato più equità"

In vista del match di domani contro l'Athletic Bilbao, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa. Fra gli argomenti trattati anche le critiche del Real in seguito a rigore concesso ai Colchoneros nel derby: "Credo che siano pronti per ricevere critiche come allenatori, giocatori e dirigenti. Credo ancora che il VAR sia stato introdotto per migliorare ed essere più equo in tutte le situazioni. Poi ci sono persone che lavorano quotidianamente per migliorare questo e mi piace".