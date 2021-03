Rivedi Simeone: "Joao Felix giocherà. Spero che Suarez interrompa la striscia negativa"

vedi letture

Diego Simeone ha praticamente svelato le sue scelte in attacco per la sfida contro il Chelsea di stasera. Nella conferenza di ieri, il tecnico dell'Atletico ha annunciato che darà fiducia a Joao Felix e Suarez, sperando che l'uruguaiano torni a essere decisivo in Champions: "Joao Felix giocherà dal primo minuto e spero che domani (oggi, ndr) sia il giorno migliore per Suarez per interrompere la striscia negativa in Europa di cui tutti parlano. Può essere un giorno fantastico. "