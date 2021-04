Rudi Garcia pazzo di Lucas Paquetà: "Pochi come lui". Per l'ex Milan 7 gol e 4 assist col Lione

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Ligue 1 col Nantes, mister Rudi Garcia ha analizzato così l'ottima stagione di Lucas Paquetá con la maglia dell'Olympique Lione: "Paquetá è molto bravo, fornisce tanti assist e in campo ha un ottimo feeling con Depay. Aiuta i compagni e ha un grande spirito di squadra, questo aspetto è la sua grande forza. Lucas segna e qualche volta non dimentica di giocare anche per se stesso. Si fa trovare pronto in area ed è dotato di un ottimo tiro da fuori, ce ne sono davvero pochi come lui. È interessante vederlo maggiormente vicino alla porta come abbiamo fatto col Brest, anche se certamente serve equilibrio", le dichiarazioni del tecnico francese sull'ex Milan.

Il centrocampista brasiliano, in questo 2020-21, ha collezionato finora 27 presenze con 7 gol e 4 assist con la maglia del Lione.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Rudi Garcia!