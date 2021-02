Salisburgo-Villarreal, Emery: "Non dobbiamo fidarci soprattutto di noi stessi"

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. All'andata in Austria finì 2-0 per il submarino amarillo: "Affrontiamo la partita con fiducia, ma senza fidarci di noi stessi. Vogliamo ribadire le buone sensazioni con i risultati, ma in nessun caso possiamo fare affidamento sul risultato ottenuto durante la gara di andata. Il Salisburgo è un avversario pericoloso e giocherà i suoi brutti scherzi. Domani cercheranno il nostro obiettivo e noi dobbiamo essere coraggiosi e uscire per vincere. Non possiamo speculare sul risultato”.