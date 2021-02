Scottish Premiership, i recuperi: il Celtic cala il poker, battuto 4-0 il St. Mirren

Giornata di recuperi in Scozia. Alle 19 il Motherwell ha superato 1-0 il Kilmarnock nel match valido per la 10a giornata di campionato mentre in serata il Celtic si è imposto 4-0 sul campo del St. Mirren per la 25a giornata. A segno per i biancoverdi Rogic, doppietta per lui, Edouard e Christie.