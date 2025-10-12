Nottingham Forest, in bilico la posizione di Postecoglu: Dyche tra i possibili sostituti

L'avventura di Ange Postecoglu alla guida del Nottingham Forest potrebbe già essere giunta al capolinea. Arrivato per sostituire l'esonerato Nuno Espirito Santo, l'ex tecnico del Tottenham non ha dato per il momento la svolta sperata al club dopo un inizio di stagione da incubo. In Premier League, in 4 partite, ha raccolto appena 1 punti frutto del pareggio esterno sul campo del Burnley. In Europa League ha pareggiato contro il Betis e perso contro il Midtjylland, mentre in Coppa di Lega è stato eliminato al 3ì turno per mano dello Swansea.

Un trend certamente non soddisfacente, che sta portando la dirigenza del Forest a valutare un eventuale nuovo cambio in panchina. Stando a quello che riporta la BBC, un nome caldo per sostituire il mister australiano è quello di Sean Dyche. Reduce da un esperienza all'Everton, chiusa con un esonero ma con anche due annate precedenti chiuse entrambe con la conquista della permanenza in Premier, è stato accostato di recente anche alla panchina dei Rangers. Per lui, in caso di fumata bianca, si tratterebbe di un ritorno visto che da giocatore è cresciuto nelle giovanili dei Tricky Trees.