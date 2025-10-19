No Mancini? Il Nottingham Forest vira altrove: Sean Dyche è in pole per la panchina ora

Novità importanti in casa Nottingham Forest. Nelle ore concitate a seguito del licenziamento di Postecoglou, dopo una serie di risultati scabrosi a far sprofondare la squadra al 18° in Premier League e con una sola vittoria, secondo quanto appurato da The Athletic c'è un nome su tutti ad aver staccato i concorrenti per la panchina dei Tricky Trees: Sean Dyche.

Esonerato dall'Everton lo scorso gennaio, dopo aver ottenuto successi con il Burnley, il tecnico inglese di 54 anni potrebbe diventare presto il terzo allenatore della stagione 2025-26 del Nottingham Forest. Il club ha già avuto dei colloqui diretti con Dyche, mentre l'ipotesi Marco Silva - nelle scorse ore risalito in pole - sembrerebbe complicata e non dovrebbe lasciare il Fulham. Mentre Roberto Mancini, ex CT dell'Italia, non ha trovato l'accordo per raccogliere il testimone di Postecoglou.

Il Forest sta conducendo un processo approfondito di selezione per decidere quale candidato possa essere il migliore per la situazione attuale, considerando lo stile di gioco più adatto ai giocatori e al club. Per non commettere evidentemente l'errore fatto con Postecoglou dopo Nuno Espirito Santo. E l'esperienza di Dyche nel calcio inglese, tra Burnley ed Everton, è considerata un aspetto importante per la società. Visto e considerato anche la rosa di giocatori locali.