Sergio Ramos-Spagna, amore finito. Anche l’Olimpica non lo prende in considerazione

La storia d’amore fra la Spagna e il centrale difensivo Sergio Ramos sembra essere finita. Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per l’Europeo infatti il calciatore del Real Madrid sperava di poter vestire ancora la maglia della Nazionale come fuoriquota ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma così non sarà. Secondo quanto riferito da Marca il ct Luis de la Fuente non ha intenzione di prendere in considerazione la candidatura di Ramos volendo puntare su giocatori che possano costituire la base della formazione iberica anche in futuro.