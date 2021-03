Sheffield United, Chris Wilder verso l'addio. Si attende l'annuncio ufficiale

Secondo quanto riporta la stampa inglese, Chris Wilder lascerà la panchina dello Sheffield United. Mancano ancora comunicazioni ufficiali ma tutto lascia pensare che la decisione sia ormai presa. Una notizia sorprendente poiché il tecnico è stato l'artefice di un miracolo sportivo alla guida dei blades, conducendoli dalla League One (l'equivalente della nostra Serie C) a un brillante campionato in Premier League la stagione passata. Attualmente la squadra è ultima in classifica, con 12 punti da recuperare sulla quartultima quando rimangono solamente 10 partite da giocare.