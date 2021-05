Simeone spegne le polemiche sul VAR: "Rende tutto più giusto, anche se a volte va a sfavore"

La sfida tra Real Madrid e Siviglia ha riacceso le polemiche sugli arbitraggi in Spagna, in particolare sull'utilizzo del VAR. Diego Simeone, in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro la Real Socieadad, ha parlato a favore della tecnologia: "Il sistema VAR rende tutto più giusto. Poi va migliorato, bisogna metterlo a punto di più. Ma deve essere chiaro che rende tutto più giusto, nonostante a volte vada a tuo favore, a volte contro. Noi dobbiamo ragionare di partita in partita, perché questa è stata sempre la nostra forza. Solo se ci concentriamo sulla prossima gara, possiamo migliorare. E questo è ciò che faremo".