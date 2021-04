Solskjaer torna sulla polemica con Son: "Noi vogliamo vincere sempre secondo le regole"

Dopo le parole di critica espresse da Ole Gunnar Solskjaer nei confronti di Son dopo l'episodio del gol annullato a Cavani contro il Tottenham, il tecnico del Manchester United, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Granada, è tornato a parlare della vicenda dichiarando: "Ogni allenatore ha determinati valori - rispondendo anche alle accuse di Mourinho - Quando sono stato espulso contro il Newcastle quando giocavo nel Man United, pensavo di aver fatto la cosa giusta. Ma Sir Alex Ferguson dopo la partita mi criticò aspramente, disse che al Manchester United non si vincevano le partite in quel modo. Da allora, ho vissuto con questo insegnamento ben impresso. Vogliamo vincere e vincere nel modo corretto. Non importa contro chi giochiamo, vogliamo vincere secondo le regole. Ogni allenatore vuole vincere in modo equo".